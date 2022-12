La banda dei "cravattari" che ha estorto denaro a 58 vittime: interessi usurai al 900%

Prestiti a "strozzo" con tassi di interesse usuraio al 900% o più. Almeno 58 le vittime accertate. Oltre 400 mila euro di beni sequestrati e otto misure cautelari eseguite. Sono questi alcuni numeri dell'operazione dei carabinieri di Velletri che, coordinati dalla procura di Roma, hanno sgominato una banda di "cravattari" che faceva affari nelle zone dei Castelli Romani, Ardea, Santa Marinella e Roma.

Le indagini del nucleo operativo e radiomobile dell'Arma hanno consentito di rilevare l'esistenza di un sodalizio, accusato di fare usura ed estorsione nei confronti di commercianti, piccoli imprenditori e operai. Non solo. I carabinieri e la procura hanno anche accertato come la banda applicasse tassi d'interesse che, in alcuni casi, superavano il 900% del credito erogato.

Oggi sono state dunque eseguite nei confronti della banda, quattro misure di custodia cautelare in carcere e quattro ai domiciliari. Le otto persone coinvolte sono ritenute "gravemente indiziate", a vario titolo, di "associazione a delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione". Sono stati anche sequestrati preventivamente beni, come Rolex e gioielli, e denaro per un valore complessivo di oltre 400.000 euro.

I reati di usura vengono contestati anche ad altri tre soggetti indagati in stato di libertà, due partecipi all'associazione ed uno per un singolo episodio di usura. Nel corso delle indagini è stato anche arrestato un altro uomo sorpreso con 50 grammi di cocaina e 750 grammi di hashish.