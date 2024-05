Ostia, sul bus ubriaco e con martelli da muratore: bloccato e arrestato

Un cittadino romeno di 50 anni, ieri sera, ha dato in escandescenze, urlando, a bordo di un autobus Atac in marcia su via delle Ebridi, a Ostia. I passeggeri hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia che lo hanno fermato, in evidente stato di agitazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, armato di due mazzette da muratore.

L'uomo ha anche tentato di opporsi all'identificazione, minacciando e aggredendo i militari che sono riusciti a contenerlo e portarlo in caserma. L'uomo, un senza fissa dimora, è stato arrestato.