Ex allenatore lancia uova contro la sede della Figc

Uova contro la sede della Ficg di via Gregorio Allegri a Roma. A lanciarle un ex allenatore campano, che già in passato si era presentato davanti la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio una volta incatenandosi davanti all'ingresso e poi armato di liquido infiammabile e accendino, pronto a darsi fuoco. Una focosa protesta, che ha portato il questore di Roma ad emettere nei confronti dell'ex tecnico federale un foglio di via obbligatorio dalla città di Roma. Una protesta che il 77enne porta avanti da anni per un presunto debito di circa 60mila euro che lo stesso vanterebbe nei confronti di alcune società calcistiche con le quali l'ex tecnico ha collaborato prima di appendere la lavagnetta al chiodo.

Volto noto agli addetti alla sicurezza della Figc il 77enne ha dato vita all'ennesima protesta nella mattinata di mercoledì. Uova alla mano le ha lanciate contro l'ingresso del palazzo di via Allegri. I carabinieri della stazione Salario una volta sul posto lo hanno identificato e denunciato per inottemperanza del foglio di via dalla città di Roma emesso dal questore - con validità due anni - nel settembre 2022.

Residente in provincia di Salerno l'ex allenatore non è nuovo a proteste sotto la sede della Figc. Nel giugno 2022 infatti si incatenò al cancello che si trova al Salario spogliandosi nudo. Nel marzo dell'anno successivo una nuova protesta, con l'uomo che dopo essersi cosparso di benzina minacciò di darsi fuoco con un accendino. Nell'ottobre successivo (sempre 2023) ancora una protesta, prima del quarto blitz nella mattinata di ieri.