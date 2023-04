Uomo si getta nel Tevere e scompare: ricerche in corso a ponte Garibaldi

Ancora senza esito le ricerche dell’uomo che nella prima mattinata di sabato è stato visto tuffarsi nel Tevere all’altezza di ponte Garibaldi.

I soccorsi sono entrati in azione intorno alle 10, dopo la segnalazione da parte di alcuni passanti che camminavano sulla banchina e che hanno riferito di avere visto una persona gettarsi nel fiume e poi scomparire sott’acqua, in un punto in cui la corrente è particolarmente forte. L’uomo non è stato visto riemergere, e il timore è che possa essere stato trascinato a fondo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del nucleo soccorso fluviale dei vigili del fuoco con i loro mezzi, che hanno setacciato il fiume, e nel primo pomeriggio sono stati raggiunti anche dai sommozzatori. Intorno alle 17 le ricerche erano ancora in corso.