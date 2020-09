"Un uomo si è gettato nel fiume": ricerche in corso nel Tevere

"Un uomo si è gettato nel Tevere", questa la segnalazione fatta da Prati intorno alle 13:00 di venerdì 18 settembre dove alcuni testimoni oculari hanno notato una persona gettarsi nel fiume dal lungotevere Arnaldo Da Brescia.

Immediati sono scattati i soccorsi con l'arrivo sul posto della Squadra Fluviale, dei sommozzatori e di una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma che hanno da subito cominiciato le ricerche dell'uomo, "di nazionalità straniera".

Ancora in corso le ricerche che per il momento hanno dato esito negativo. Sul posto per ascoltare i testimoni i Carabinieri. Presente anche il personale medico del 118.