Uomo cade nel Tevere: recuperato dai soccorritori

Una persona in balia delle acque del Tevere. Questa la richiesta d'intervento arrivata al 112 poco prima delle 16:00 di oggi - giovedì 29 febbraio - fra il Ghetto Ebraico e la zona di Trastevere. Trascinato dalla corrente del fiume romano immediata è scattata la macchina dei soccorsi.

Una corsa contro il tempo, sulle banchine del fiume romano, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia locale e le volanti della questura di Roma. Recuperato dai soccorritori fra ponte Sisto e ponte Giuseppe Garibaldi è stato rianimato dal personale medico sulla banchina. In gravi condizioni è stato trasportato in pericolo di vita dall'ambulanza all'ospedale Santo Spirito.

Sul posto per accertare l'accaduto la polizia di Stato. Ascoltati alcuni testimoni resta da accertare se l'uomo sia caduto nel Tevere per cause accidentali o si sia gettato volontariamente nel tentativo di togliersi la vita.