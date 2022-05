A cavalcioni sulla terrazza al nono piano del palazzo, salvato dagli agenti

Seduto a cavalcioni sul terrazzo condominiale. Così è stato trovato un uomo dagli agenti di polizia sulla terrazza al nono piano di un palazzo della periferia romana. Una situazione di massimo pericolo con i poliziotti che sono riusciti ad afferrarlo ed a metterlo in sicurezza prima che potesse precipitare nel vuoto in una caduta da decine di metri d'altezza che non gli avrebbe lasciato scampo.

I fatti sono accaduti in una palazzina del quadrante nord est della Capitale. A richiedere l'intervento al 112 diversi abitanti della zona, dopo aver visto un uomo sporgersi pericolosamente dalla terrazza dell'immobile. Poco propenso al dialogo con i poliziotti l'uomo ha minacciato di lasciarsi cadere. Provvidenziale l'intervento degli agenti del IV nucleo dellevolanti della questura di Roma che, dopo aver preso tempo, hanno atteso il momento giusto e l'hanno tratto in salvo.

Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in ospedale per accertamenti così come due poliziotti, rimasti contusi nel momento del salvataggio.