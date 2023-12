Sviene nel ristorante e sbatte la testa ma i soccorsi non arrivano

Un collasso, la testa che spacca l’anta di un armadio e i soccorsi che non arrivano. Una cena di Natale che si è trasformata in un incubo che, per fortuna, ha avuto un lieto fine. Nella sera di martedì 19 dicembre, alle 22:30 circa, un uomo di 68 anni si è sentito male nel ristorante Osteria di via Mantova, nel quartier Salario. Chiamato subito il 118 dai proprietari del locale, l’ambulanza non è mai arrivata.

Il malore

A raccontare la storia è il giornalista Gianluca Montebelli. “Eravamo a tavola per una delle classiche cene di Natale – racconta a RomaToday – ad un certo punto uno dei miei amici si è alzato per andare in bagno. Prima di arrivarci, però, ha cominciato a barcollare ed è svenuto a terra privo di sensi. Cadendo, tra l’altro, ha sbattuto la testa su uno sportello di legno che è finito distrutto”.

Nonostante la situazione difficile i clienti presenti nel ristorante non si sono fatti prendere dal panico. “Per fortuna, racconta ancora Montebelli, c’erano due persone, un medico e un paramedico, che hanno abbandonato la loro cena per aiutare il nostro amico”. I due dottori hanno controllato il polso dell’uomo, monitorando senza strumenti le sue condizioni.

La chiamata al 118

Nel frattempo, i titolari del locale avevano già chiamato il 118. “Peccato – sottolinea Montebelli – che la nostra richiesta di soccorso risultava essere la 50° in attesa. C’erano decine e decine di chiamate prima di noi”. Il tragitto da via Mantova al Policlinico Umberto I è breve ma, in quella situazione, si è preferito non spostare l'uomo, visto anche il forte colpo ricevuto alla testa. Così, dopo un’ora, il 68enne ha cominciato a riprendersi. “Visto che stava meglio – spiega Montebelli – ho deciso di portarlo con la mia automobile al Policlinico Umberto I”. Da un certo punto di vista, quindi, l’uomo è stato fortunato che nel ristorante ci fossero dei medici che hanno potuto attendere una sua stabilizzazione prima di farlo muovere.

Situazione sconsolante

"Voglio ringraziare la dottoressa Alessandroni del Policlinico – dice Montebelli - che, nel girone dantesco del pronto soccorso, si prodiga e mette cuore e competenza a disposizione di tutti. Ripartiamo da lei, ma questo certamente non basta”. Il 68enne è rimasto tutta la notte in ospedale, dove è stato visitato e sottoposto ad accertamenti. L’uomo ha avuto un collasso con uno sbalzo forte di pressione. Però, come detto, poteva essere qualcosa di peggio, come un infarto. In casi come questi, la tempestitivtà nei soccorsi può fare la diffreneza tra la vita e la morte. “Guardare un amico privo di sensi attendere i soccorsi per più di un’ora è stato deprimente e sconsolante” dice Montebelli.

Pronto soccorso affollati

Non c’è solo il problema, a quanto pare, delle poche ambulanze su strada. Ad oggi, sembra non riuscire a dare gli stessi risultati di quando è stato varato il piano della Regione pensato per alleggerire i pronto soccorso e togliere dal Lazio la maglia nera per quanto riguarda i tempi di attesa negli ospedali. L’incendio all’ospedale di Tivoli, che ha comportato un ulteriore aggravio nei nosocomi di Roma e provincia, è solo una delle cause che contribuiscono all’inefficienza e alle lunghe attese. Il ritorno di tanti casi covid sta mettendo di nuovo a dura prova il sistema sanitario regionale. lo testimonia il caso di metà dicembre quando un uomo di 78 anni ha dovuto attendere per ben tre ore l’arrivo di un ambulanza .