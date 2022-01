Si spara per sbaglio al poligono, salvato da un carabiniere fuori servizio

Un uomo di 61 anni è finito in ospedale dopo essersi sparato alla gamba mentre si stava esercitando al poligono “Porta Neola”, in località San Vittorino Romano.

L'uomo, un romano regolamente iscritto al centro, è stato inizialmente soccorso da un carabiniere fuori servizio, anche lui presente al poligono per esercitarsi, che ha assistito alla scena. Il militare ha cercato di tamponare l'emorragia alla coscia destra e ha dato l'allarme, prestando le primissime cure in attesa deill'arrivo dei soccorsi.

Poco dopo è intervenuta una pattuglia della stazione carabinieri di San Vittorino Romano e l'elisoccorso del 118, che ha portato il 61enne all'ospedale Gemelli di Roma per le cure del caso. L'uomo, anche grazie all'intervento del carabiniere fuori servizio, non è in pericolo di vita.