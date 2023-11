Si masturba nel carroattrezzi vicino alla scuola, arrestato

Si masturbava dentro un carroattrezzi parcheggiato vicino a una scuola. Fermo accanto al marciapiedi è stato notato da alcuni passanti e poi arrestato dai carabinieri. Fermato lo scorso giovedì in zona San Paolo il giudice ha convalidato l'arresto.

È il primo pomeriggio dello scorso 16 novembre quando automobilisti e passanti notano un uomo praticare autoerotismo all'interno di un carroattrezzi fermo in viale Marconi, all'altezza di via Temistocle Calzecchi Onesti. Poco distante una scuola, l'istituto professionale Engim San Paolo.

Numerose le richieste d'intervento al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Paolo che hanno fermato l'uomo ancora all'interno del carroattrezzi. Identificato in un cittadino romeno di 45 anni, senza dimora, è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico. Nel rito per direttissima la convalida dell'arresto.