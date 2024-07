VIDEO | "C'è un uomo che si masturba in strada": i residenti lo riprendono

Un uomo in strada, semi nascosto dalla scarsa illuminazione del quartiere, che si masturba tra le auto in sosta. La denuncia, con tanto di video, arriva da San Lorenzo, da via dei Liguri. Nelle immagini si vede l'uomo darsi da fare a pochi metri da un supermercato chiuso.

Le immagini, riprese per pochi secondi, documentano quanto successo domenica e sono state postate dalla pagina Instagram 'Resist San Lorenzo'. In tanti hanno deciso di commentare la scena.

"L'angolo tra via dei Liguri e via dei Campani viene utilizzato come discarica a cielo aperto: chiunque si sente autorizzato a lasciare le proprie buste dell'immondizia, fare i propri bisogno o altro. Un paio di anni fa abbiamo visto i ratti, quest'anno forse fa troppo caldo persino per loro", commenta un residente. Mentre un'apra incalza: "Abbiamo toccato il fondo".