Si masturba in pieno giorno nel cuore dell'Esquilino: la denuncia choc di una mamma a passeggio con la figlia

Un uomo disteso sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II coperto da un plaid che agita la mano e si masturba, in pieno giorno. Il tutto davanti agli occhi anche dei bambini. A denunciare il fatto è una mamma che ha raccontato di come stesse passeggiando lì con la figlia e di aver notato la scena. La donna ha filmato l'atto di autoerotismo del dell'uomo e ha inviato il filmato, eloquente, a RomaToday.

Una denuncia choc che racconta un altro aspetto del "Grand hotel Esquilino". A fine agosto avevamo raccontato della situazione di degrado in cui imperversano diverse zone del rione storico di Roma. Dalla stazione Termini a via Giolitti, da via Marsala a via Turati, passando per via Gioberti e via Mamiani. Zone centrali, che sono il cuore dell'Esquilino e che per molti sono ormai "perse".

Dai racconti di chi vive lì, per esempio, in un cortile condominiale un uomo sovente si spoglia e si fa la doccia, completamente nudo, nel vialetto dove affacciano i palazzi e davanti ad anziani, donne e bambini. In un'altra palazzina, invece, gli spazi condominiali la notte verrebbero trasformati in ostelli abusivi, tra un portone e l'altro verrebbero affittate - sotto modici compensi - per dare un posto sicuro a qualcuno per la notte.