"C'è un uomo che si masturba in auto": la denuncia choc di una mamma fa allarmare il quartiere

"L'ho visto. Aveva i finestrini abbassati e si stava masturbando mentre era in auto". A raccontare quanto accaduto questa mattina Chiara, una mamma che appena notata la scena ha chiamato subito il numero unico per le emergenze. "Ero in via Tor de Schiavi, all'altezza del civico 340. Erano le 7.30 del mattino quando ho visto questo ragazzo sulla quarantina in una Smart grigia che si stava tranquillamente masturbando con i vetri aperti".

Chiara, che ha diffuso l'allarme anche nel gruppo di quartiere di Villa Gordiani, ha notato un particolare: "Aveva una maglietta celeste". Mentre stava chiamando le forze dell'ordine, l'uomo è fuggito. "Ero sola per strada e non ho avuto la prontezza di prendere la targa". In poco tempo il tam tam sui social si è diffuso. Pochi giorni fa a Guidonia un uomo, restando sempre nella sua auto, si è tirato giù i pantaloni e si è masturbato davanti a due minorenni.