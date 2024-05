Choc a Roma, sorpreso a masturbarsi davanti a un asilo nido

Choc a Roma dove un uomo di 58 anni è stato sorpreso mentre si stava masturbando davanti a un asilo nido, che affaccia su via di Villa di Lucina, strada di collegamento tra Garbatella e San Paolo.

A notarlo sono stati i genitori dei piccoli alunni della scuola che hanno chiamato il numero unico per le emergenze. È quanto successo nella giornata del 21 maggio durante l'uscita delle famiglie e dei bambini dal plesso scolastico. Qualche mamma ha anche provato a rincorrere l'uomo, ma è stata bloccata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che, dopo una breve battuta in zona, hanno trovato l'uomo alla fermata dell'autobus tra via di Villa di Lucina e largo delle Sette Chiese con una felpa legata in vita, la cerniera dei pantaloni abbassata e i genitali fuori. Il 58enne è stato arrestato per atti osceni e portato in commissariato. Ora si indaga per capire se ci siano stati altri precedenti.