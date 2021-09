San Giovanni: seduto sui binari della metro minaccia le guardie giurate

Ubriaco, con una bottiglia di alcol in pugno, è prima riuscito ad entrare nella stazione della metro dove poi, come se nulla fosse, si è seduto sui binari della galleria ed ha continuato a bere. A dare vita al tutto un giovane egiziano, poi allontanato dalla linea ferrata non senza difficoltà, dopo aver minacciato le guardie particolari giurate intervenute per invitarlo a desistere dal proprio atteggiamento. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì alla stazione metro San Giovanni.

La richiesta d'intervento ai carabinieri da parte delle guardie giurate Italpol intorno alle 15:00 dopo che le stesse avevano provato a far allontanare il giovane, un senza fissa dimora con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, dai binari della metro A. Invito che ha trovato la reazione del giovane che ha per tutta risposta minacciato le GPG con la bottiglia che aveva in mano.

I militari dell'Arma della Stazione Ponte Galeria hanno poi faticato non poco per farlo allontanare con il 20enne che ha opposto resistenza. Allontanato il giovane è stato quindi denunciato a piede libero per minacce e resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.