"La faccio finita", poi si sdraia sui binari in stazione

"La faccio finita. Voglio morire", poi si è sdraiato sui binari dove stava arrivando un treno in transito in stazione. A salvargli la vita un carabiniere libero dal servizio che stava tornando a casa dopo aver terminato il turno di notte in caserma. Il tentato suicidio alla stazione ferroviaria di Guidonia Montecelio, provincia nord est della Capitale.

La storia a lieto fine intorno alle 7:45 di venerdì 28 ottobre. Qui il militare in servizio alla tenenza dei carabinieri di largo Centroni, ha prima sentito e poi visto l'uomo - un cittadino egiziano di 27 anni - sdraiarsi sui binari dove stava arrivando un convoglio diretto ad Avezzano per il quale non è prevista la fermata in stazione.

Senza pensarci un attimo il carabiniere è sceso sui binari ed ha preso di forza l'aspirante suicida riuscendo a metterlo in sicurezza insieme a lui sulla banchina, pochi attimi prima dell'arrivo del treno che lo avrebbe probabilmente travolto senza lasciargli scampo.

Entrambi illesi il 27enne è stato poi affidato al personale medico che lo ha trasportato all'ospedale di Tivoli per accertamenti.