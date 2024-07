Si aggira per le strade del quartiere con una sciabola in pugno

Ostacoloman alla Balduina e un uomo armato di sciabola al Prenestino. Due possibili pericoli per l'incolumità dei cittadini. Ma se per i residenti alla Balduina il cittadino ucraino vestito da albero continua a essere una presenza costante, per i romani residenti a Roma est un uomo armato di spada è stata una novità. Una presenza che non è passata inosservata con alcuni testimoni che hanno quindi richiesto l'intervento della polizia locale.

Sono poi stati gli agenti del V gruppo Prenestino a portarsi in via Aquilonia dove hanno trovato al centro della strada un 48enne, con in pugno una sciabola di quelle in uso agli ufficiali delle forze armate.

Il 48enne, di nazionalità italiana, è stato subito fermato e accompagnato presso gli uffici per le procedure di identificazione e al termine degli accertamenti di rito è stato denunciato per porto abusivo di armi. La sciabola è stata posta sotto sequestro.