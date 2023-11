"C'è un uomo che sanguina e urla nel palazzo, correte". L'allarme dei condomini fa scattare le indagini

"Correte, c'è un uomo che sta urlando nel palazzo e suona ai campanelli delle nostre case. Sta perdendo sangue". È una delle tante chiamate che sono arrivate al numero unico per le emergenze dai residenti di un palazzo in via Giovanni de Agostini, al Pigneto. Un allarme che ha immediatamente fatto scattare l'intervento del 118 e di carabinieri, giunti sul posto con i militari della stazione di Cinecittà, della compagnia Casilina e del numero radiomobile.

La scena era abbastanza eloquente. In quel condominio, infatti, c'era un uomo con una profonda braccio e con una copiosa perdita di sangue. I medici lo hanno così portato immediatamente all'ospedale San Giovanni, in codice rosso, dov'è tutt'ora ricoverato.

Le indagini

Ma cosa è accaduto in quel palazzo? Stando a una prima ricostruzione dei militari dell'Arma quell'uomo, un romano di 40 anni, avrebbe tentato di entrare in casa di una trans brasiliana che conosce. Al suo rifiuto, non riuscendo quindi ad accedere nell'appartamento, ha iniziato a urlare compiendo atti di autolesionismo e rompendo i vetri delle finestre delle scale condominiale che gli hanno causato la ferita profonda.

Non solo. Nel tentativo di entrare nell'abitazione della trans, il 40enne ha suonato i campanelli di diversi altri condomini che si sono quindi spaventati chiamanto il 112. I carabinieri indagano, anche per capire le cause del gesto.