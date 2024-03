Prova a togliersi la vita in un'area di cantiere, salvato un uomo

Pochi minuti e non ci sarebbe stato nulla da fare. Un uomo, che ha provato a togliersi la vita in un'area di cantiere. A salvarlo alcuni passanti prima e la polizia poi.

È domenica pomeriggio quando i poliziotti del commissariato Esquilino sono intervenuti in via Alessandro Volta, a Testaccio, per la segnalazione di un uomo che stava tentando di impiccarsi da un ponteggio. Giunti sul posto, gli agenti hanno visto due persone in punta di piedi, vista l’altezza, che stavano tentando di sorreggere l’uomo, con una corda al collo che penzolava. Gli agenti hanno immediatamente scavalcato la recinzione metallica del cantiere e lo hanno soccorso allentando la corda e mettendolo successivamente in sicurezza.

I poliziotti hanno atteso insieme all’uomo, un 62enne, i sanitari del 118 che hanno dapprima fornito le dovute cure sul posto, per poi trasportarlo presso l’ospedale San Camillo per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute.