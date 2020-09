Fori Imperali: precipita nell'area archeologica, uomo in ospedale con un trauma cranico

E' precipitato nell'area di via dei Fori Imperiali rimanendo ferito. L'incidente è avvenuto per cause in via di accertamento alle 7:00 di mercoledì mattina nell'area archeologica del Foro di Augusto, in Centro Storico. Qui una squadra di vigili del fuoco ed il Nucleo Saf è intervenuta dopo la segnalazione di una persona caduta all'interno del Mercato di Traiano.

L'uomo, un cittadino polacco di 37 anni, è stato recuperato dai soccorritori mediante il cosiddetto "palo pescante" per poi essere affidato alle cure del personale del 118 con l'ambulanza che lo ha trasportato in codice rosso con un trauma cranico all'ospedale San Giovanni.