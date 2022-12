Precipita dal tetto mentre sistema la parabola, grave un 32enne dopo un volo di 10 metri

Un volo di circa dieci metri dal tetto della sua abitazione dove stava sistemando la parabola. Ad essere trasportato d'urgenza in ospedale un 32enne.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 7 dicembre a Santa Marinella. L'intervento dei soccorritori in via Oberdan. Trovato ferito in strada, il personale del 118 ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il 32enne al policlinico universitario Agostino Gemelli. In prognosi riservata l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione Santa Marinella e quelli della compagnia di Civitavecchia. Secondo i primi riscontri il 32enne sarebbe scivolato mentre si trovava sul tetto della sua abitazione per orientare la parabola. Poi la caduta, avvenuta per cause ancora al vaglio dei militari dell'Arma.