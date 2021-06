In strada armato di pistola, in casa anche una katana

"C'è un uomo armato di pistola per le strade della Magliana", questa la chiamata arrivata alla polizia con tanto di video in cui l'uomo veniva ripreso con in pugno un'arma. In via dell'Impruneta sono quindi intervenuti gli agenti del XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset.

Da indagini successive si è riusciti a risalire ad un 46enne romano sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e divieto di avvicinamento. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 6 munizioni per arma comune da sparo 9x21, la replica di una beretta 92 FS priva di tappo rosso e una spada Katana. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi.