Armato di pistola davanti alla basilica di Santa Maria Maggiore

"C'è un uomo armato di pistola alla basilica di Santa Maggiore". Questo l'allarme arrivato stanotte alla centrale del 112. All'Esquilino si sono quindi recati i carabinieri che hanno trovato conferma nella chiamata fermando un ragazzo con in pugno un'arma, rivelatasi poi una soft air priva del tappo rosso.

È stato un passante, intorno alle 2:30 della notte fra sabato e domenica, a segnalare la presenza del giovane in via Merulana. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia Piazza Dante hanno trovato il ragazzo in stato di escandescenza e con una ferita alla mano conseguenza di un pugno contro il muro. Riportato alla calma ha riferito di essere andato su tutte le furie dopo aver appena litigato con la fidanzata al telefono, aspetto poi accertato dai militari dell'Arma.

Identificato in un cittadino romeno di 28 anni è stato arrestato per procurato allarme e porto abusivo di armi.