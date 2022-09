Nudo in via del Corso, si masturba tra i passanti

Ha camminato nudo e poi si è masturbato in via del Corso, una delle strade principali di Roma. È quanto successo nella serata di domenica 19 settembre. Ad assistere alla scena, oltre i tanti passanti anche "armati" di smartphone, il social media strategist Luca La Mesa, molto seguito su Instagram.

"Con Giulia stavamo facendo una passeggiata alle 20:25 e notiamo questa scena surreale. - scrive l'influencer sul suo profilo, criticando anche l'atteggiamento di chi ha assistito alla scena - Decine di turisti e passanti se ne accorgono e restano tra l'incredulo e il divertito. Decine di cellulari lo riprendono ma nessuno interviene. I genitori con i bambini provano a coprire loro gli occhi. All'inizio era solo nudo e fermo e poteva sembrare una provocazione artistica ma quando ha iniziato ad agitare il braccio il clima è cambiato".



La Mesa chiama il numero unico per le emergenze e "dopo 15 minuti, grazie ad altri ragazzi, riusciamo ad attrarre l'attenzione di un’altra volante e si avvicina in contromano. Lo avvicinano, lo coprono con un cartone preso davanti ad un negozio e attendono i colleghi e un'ambulanza. Spero che questa persona venga seguita e aiutata. Non abbandonata o subito rilasciata". L'uomo, secondo quanto riferiscono fonti di polizia, è stato portato in ospedale per una serie di accertamenti.