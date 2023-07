A dare l'allarme alcuni residenti. Arrivate sul posto, le forze dell'ordine non hanno trovato nessuno

Le immagini sono chiare. Si vede un uomo nudo che prima prova a parlare con alcune persone sedute al bar, poi passeggia sul marciapiede e in strada. Si guarda intorno, incurante. E continua la sua marcia notturna. La scena è stata ripresa da due giovani in auto ed è finita nelle chat di quartiere, diventando virale, tra lo sgomento di tanti.

I fatti si sono verificati nella serata di domenica, all'altezza del civico 32 di via Tiburtina. Su Instagram i rappresentanti della pagina 'Resist San Lorenzo', sempre molto attiva nel segnalare il disagio nel quartiere, denunciano: "Mentre oggi hanno schierato tutta la polizia per preparare il parco dei Caduti, domenica notte un uomo nudo girava tranquillamente per San Lorenzo". Tanti i commenti di sdegno accompagnano le immagini.