Si aggira nudo sulle sponde del lago, poi si scaglia contro i carabinieri

Un uomo nudo sulle sponde del lago fra i tanti bagnanti che stavano passando una domenica a Martignano, in provincia di Roma. Sono state decine le richieste d'intervento al 112 con l'arrivo sul posto dei carabinieri della stazione di Anguillara Sabazia. All’arrivo dei militari, l’uomo, un 47enne della provincia di Livorno, si è opposto all’identificazione aggredendoli con calci e pugni e ferendoli lievemente, ma è stato bloccato e portato in caserma, dove è stato arrestato con le accuse di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Sempre nell’area circostante al lago di Martignano, i carabinieri della compagnia di Bracciano, unitamente ai colleghi del nucleo cnofili di Santa Maria di Galeria e i carabinieri forestali della stazione di Manziana, e con l’ausilio di personale della polizia locale e dei guardia parco di Bracciano, hanno sanzionato 43 persone per bivacco abusivo, 4 persone per guida in area sottoposta a vincolo paesaggistico e 4 persone per transito in zona a traffico limitato.

Grazie al fiuto del cane “Dingo”, invece, i militari hanno individuato e sanzionati, due giovani trovati in possesso di alcune dosi di hashish. Nella notte, gli stessi carabinieri della compagnia lacustre hanno eseguito verifiche presso i comuni lungo il lago, luogo di ritrovo di giovani e turisti.

Nel corso di posti di controllo lungo le vie principali, i militari hanno denunciato un 60enne romano che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e per uso di sostanze stupefacenti e un 28enne albanese trovato in possesso di 15 grammi di hashish e 6 grammi di marijuana.

Un 62enne è stato denunciato per evasione poiché trovato all’esterno di una comunità terapeutica dove doveva trovarsi agli arresti domiciliari. L’uomo si è allontanato senza alcun motivo o autorizzazione.

I carabinieri hanno poi sorpreso un 30enne romano mentre cercava di allontanarsi dopo avere sottratto da un terreno privato un tagliaerba ed alcuni attrezzi da giardino. È stato denunciato per tentato furto aggravato. Una 23enne romana è stata invece segnalata all’ufficio territoriale del Governo perché trovata in possesso di 13 g di hashish.

Infine, i carabinieri hanno multato, per 300 euro, un 44enne polacco sorpreso mentre esercitava la pesca sportiva con natante trainato da motore.