Minaccia passanti e si getta nudo nella fontana, agenti entrano in acqua e lo arrestano

Nudo come mamma lo ha fatto, vestito se così si può dire di un vistoso cappello rosso di lana. A sfidare il freddo minacciando i presenti armato di una bottiglia un uomo che dopo essere comparso completamente nudo nella zona di Termini si è gettato nella fontana di piazza della Repubblica, dove poi gli agenti sono dovuti entrare con i piedi a mollo per farlo desistere dal suo atteggiamento.

L'atipica scena intorno alle 9:30 del giorno della Festa dell'Immacolata Concezione quando da piazza dei Cinquecento decine di turisti e passanti hanno richiesto l'intervento al 112. Nudo, particolarmente esagitato, l'uomo si è quindi diretto da Termnini alla Fontana delle Naiadi dove si è arrampicato su una delle quattro ninfee sfidando gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato intervenuti nel Centro di Roma.

Poco collaborativo, al fine di farlo desistere dai propri intenti gli agenti dei gruppi GSSU e SPE della polizia di Roma Capitale, coordinati dal comdandante Stefano Napoli, dopo averlo invitato ad uscire sono dovuti entrare in acqua. Fermato non senza difficoltà l'uomo, un cittadino straniero di colore, è stato portato negli uffici del Comando dei caschi bianchi per essere identificato. Arrestato la sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

Bagni nelle fontane di Roma

Bagni nelle fontane di Roma che non sono una novità. Era infatti lo scorso 16 di ottobre quando a cedere alla tentazione di gettarsi nella Fontana di Trevi fu un cittadino italiano. A distanza di pochi giorni, due gruppi di giovani turisti si erano introdotti nella Fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona. Nel primo caso, mettendo i piedi a bagno, nel secondo caso, entrando all’interno per scattare selfie.



A settembre è ancora una volta Fontana di Trevi, il luogo preferito per i bagni ‘proibiti’: un uomo è stato multato di 450 euro e fatto uscire con tanto di daspo. I bagni nella fontana di Trevi non sono mancati neanche durante la notte di festeggiamenti per la vittoria dell’Italia ai campionati europei di calcio: in quella circostanza gli agenti hanno fermato due tifosi che si erano tuffati in acqua.

La fontana delle Naiadi

La fontana delle Naiadi di piazza della Repubblica fu realizzata nel 1885 seguendo il progetto di Alessandro Guerrieri nella zona Termini e completata da Mario Rutelli nel 1897 con le sculture raffiguranti le Najadi, ninfee delle acque (dei laghi, dei fiumi, degli oceani e delle acque sotterranee). Inaugurata nel 1901 fu successivamente integrata dallo stesso Rutelli con un primo gruppo centrale, sostituito, dopo il trasferimento nel 1913 della fontana nell'attuale posizione, dal gruppo scultoreo con Glauco avvinghiato al delfino, dalla cui bocca si sprigiona altissimo il getto d’acqua centrale. Costituisce l’esempio più significativo del linguaggio liberty a Roma.