Uomo nudo si aggira vicino alle case, poi aggredisce gli agenti e viene bloccato

Un uomo nudo che passeggia sul marciapiede e in strada, vicino alle case. Si guarda intorno, incurante. Lo fa vicino alle case, tra la gente. Le immagini riprese da alcuni cittadini di Fiumicino sono chiare e documentano quanto avvenuto all'altezza di via Coni Zugna. Si nota l'uomo nudo che continua la sua marcia, mentre le auto sfrecciano e in pieno giorno, intorno alle 13 circa di lunedì 7 agosto.

La scena non è passata inosservata e in molti hanno chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto il 118 e la polizia di Stato con il reparto volanti di Ostia che è intervenuto. Non sono mancati i momenti di tensione con l'uomo nudo che ha preso a calci e pugni i poliziotti del Lido che poi lo hanno bloccato a terra, sull'asfalto. L'uomo è stato portato all'ospedale Grassi di Ostia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.