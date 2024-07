Un uomo nudo gira per l'Eur, l'allarme dei residenti

Un uomo nudo che si aggira per le strade dell'Eur e che fa i suoi bisogni a cielo aperto. È quanto ha fotografato un residente, Giovanni Amoroso giovane siciliano che da anni lavora e vive a Roma, in zona piazzale Luigi Stirpo.

A dar l'allarme è stato proprio il residente: "Non sono l'unico che lo ha visto. C’è troppo degrado e pochi controlli. Spero che si intervenga, nel quartiere ci girano anche dei bambini. Che esempio diamo anche ai turisti che in questo periodo stanno qui a Roma? Menomale che sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e l'uomo è stato caricato dall'ambulanza, ma temo che sia già in strada", ha spiegato Amoroso.