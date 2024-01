"State attenti, c'è un uomo nudo che si masturba in strada e rincorre la gente"

Un uomo nudo che si aggira per le strade della Borghesiana, che si masturba e che fa i suoi bisogni a cielo aperto. A dare l'allarme sono stati i residenti del quartiere che hanno condiviso una serie di segnalazioni iniziate nel tardo pomeriggio di venerdì che avevano notato l'uomo nudo in largo Monreale.

Sul gruppo Facebook di quartiere, a dare l'allarme è stata una donna che preferisce restare anonima e che a RomaToday ha confermato quanto ha visto: "Ero con degli amici, lo abbiamo visto mentre si masturbava. Poi ci ha rincorso. Abbiamo chiamato il 112, ma era già scappato". La signora, che lo ha fotografato, ha raccontato anche come l'uomo defecava e urinava in strada.

"Menomale è stato caricato dall'ambulanza, ma temo che sia già in strada", ha spiegato la donna. Non è l'unica che lo ha visto. Decine i commenti dei residenti della Borghesiana che chiedono più sicurezza nel quartiere. "L'ho visto la scorsa settimana in via di Vermicino", scrive un uomo che aggiunge: "Spero non si avvicini alle scuole, sennò se la passerà brutta".