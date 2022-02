Furgone in fiamme al Trionfale: uomo trovato carbonizzato all'interno

Hanno spento l'incendio del furgone ed hanno trovato il corpo semi carbonizzato di un uomo all'interno. La tragedia martedì mattina in via Angelo Emo, al Trionfale. ad essere trovato privo di vita un uomo, non ancora identificato, rinvenuto riverso in terra nella parte posteriore di un piccolo caravan della Volkswagen.

L'intervento dei vigli del fuoco intorno alle 10:30 del 1 febbraio all'altezza del civico 7 della strada che si trova all'ombra della cupola di San Pietro. Spente le fiamme divampate da un furgone che si trovava in sosta sotto gli alberi che dividono le due carreggiate di via Emo, i pompieri della squadra 9A Prati hanno quindi trovato il corpo semi carbonizzato dell'uomo che usava il furgone come casa.

Assieme al personale del 118 ed all'automedica, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, il medico legale ed i carabinieri della stazione Roma San Pietro. Sono i militari ad indagare sull'accaduto. In attesa di accertare le cause che hanno determinato l'incendio, resta da identificare compiutamente il corpo trovato semi carbonizzato nel furgone, parcheggiato in sosta su via Emo da anni e nel quale viveva un clochard che dovrebbe essere la vittima.