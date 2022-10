Scende dall'auto e spara, morto un uomo

È sceso dall'auto, poi ha estratto un fucile e esploso un colpo. Un uomo di 61 anni è morto nel pomeriggio di giovedì 27 ottobre, nei pressi di via Torrevecchia, tra via Montebruno e via Taggia, nelle immediate vicinanze di una scuola. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto la scena.

Sul posto oltre alle la polizia di Stato e gli operatori dell'Ares 118, che in una corsa contro il tempo hanno tentato inutilmente di soccorrere l'uomo già deceduto. Sul posto oltre i poliziotti anche la scientifica per raccogliere valutare ogni ipotesi. Secondo quanto emerso si sospetta l'estremo gesto. Nella giornata di ieri, al Circo Massimo, un uomo si era tolto la vita sparandosi.