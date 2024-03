Uomo trovato morto in strada, a 200 metri da casa sua

Trovato morto in strada, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione Un uomo, un italiano di 38 anni, per cui i soccorritori nulla hanno potuto. La tragedia martedì pomeriggio a Lariano, in provincia di Roma. Fra le ipotesi quella della morte naturale.

È stato il personale del 118 a intervenire nel pomeriggio di martedì 12 marzo in via di Casale, nel comune della provincia a sud di Roma. In terra, già privo di vita, un uomo del posto classe 1985. Constatata la morte del 38enne è stato quindi richiesto l'intervento dei carabinieri.

Dai primi accertamenti effettuati dai militari del nucleo radiomobile della compagnia di Velletri è emerso che l'uomo - mentre si trovava in casa insieme alla compagna - è stato colto da malore. Forse nel tentativo di chiamare aiuto, è uscito in strada ma a circa 200 metri di distanza, è caduto a terra dove è stato trovato senza vita.

Sul corpo non ci sono segni evidenti di violenza. Tuttavia la procura della Repubblica di Velletri ha disposto i rilievi tecnico scientifici e il trasferimento della salma al policlinico di Tor Vergata, a disposizione del magistrato di turno.