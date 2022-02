Scivola in un dirupo e muore: era andato a cercare il suo cane

Lo hanno trovato privo di vita in un dirupo dove era caduto poco prima forse a causa della brina. La tragedia si è consumata martedì pomeriggio in un'area di campagna di Santa Marinella, in provincia di Roma. A perdere la vita Claudio Fiorucci, uscito poco prima dalla sua abitazione per andare a cercare il cane che aveva smarrito.

Diverse le chiamate arrivate al 112 intorno alle 17:00 del 1 febbraio che indicavano la presenza di un uomo immobile in un terreno pendente in località Rimessa della Guardiola. Sul posto è quindi intervenuto il personale del 118 che ha accertato il decesso dell'82enne. Residente poco distante dal luogo in cui ha perso la vita sono poi stati i carabinieri della stazione di Santa Marinella a ricostruire l'accaduto.

Ascoltati i familiari dell'uomo questi hanno riferito di averlo visto uscire intorno alle 16:00 per andare a cercare il cane che si era allontanato. Una ricerca finita in tragedia con Claudio Fiorucci che sarebbe scivolato in un dirupo dove si era già formata della brina. Una caduta fatale per l'anziano, morto praticamente sul colpo.

Sul posto il medico legale che non ha trovato segni di violenza sul corpo dell'anziano. Accertato il decesso dell'82enne la salma di Claudio Fiorucci è stata restituita ai familiari.