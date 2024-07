Dramma a piazza di Spagna, uomo si accascia a terra e muore

Si è accasciato a terra, all’improvviso, e non si è più rialzato. Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio, all’1:40, è stato rinvenuto in pieno centro a Roma il cadavere di un cittadino del Bangladesh di 47 anni. L’uomo si trovava a piazza di Spagna, all’altezza del civico 47, quando è stato visto da alcuni militari presenti in zona finire a terra.

Trovato cadavere a piazza di Spagna

Tutto lascia presupporre che l’uomo sia morto per un malore, probabilmente un arresto cardiaco, ma saranno gli esami autoptici a chiarire cosa sia accaduto. L’uomo, un cittadino del Bangladesh del 1977, è stato visto da alcuni militari presenti in zona e dai passanti accasciarsi al suolo all’improvviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze di chi aveva assistito alla scena.

Le cause della morte

Come detto, non sembrano esserci dubbi sulle cause della morte anche perché il corpo della vittima non presentava segni di violenza. Sono state comunque acquisite le immagini delle telecamere presenti in zona. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale del Verano per le ispezioni cadaveriche.