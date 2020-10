Trascinato in mare dalla corrente, trovato morto un uomo di 61 anni

Tragedia in mare a Cerveteri dove un uomo è morto dopo essere stato trascinato dalla corrente. Si tratta di un 61enne residente a Viterbo, di cui si erano perse le tracce domenica mattina.

A lanciare l’allarme una persona nel corso della mattinata del 4 ottobre, che ha notato uno zainetto in riva all’altezza del Fosso di Zambra. Allertati i soccorsi sono da subito cominciate le ricerche che hanno visti impegnati gli uomini della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, con l’ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Civitavecchia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le ricerche sono proseguite per diverse ore, sino al tardo pomeriggio quando i soccorritori hanno individuato a circa 500 metri dalla riva il corpo privo di vita del disperso. Da accertare cosa abbia determinato la tragedia, fra le ipotesi quella che la vittima possa essere stato trascinato in mare dalla corrente mentre cercava di attraversare il fosso di Zambra, non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore. La salma del 61enne è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Disposta l’autopsia.