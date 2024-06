Accoltella la compagna e si toglie la vita in casa. La donna trovata sanguinante in strada

Una lite in casa finita in tragedia a Roma, nella zona di Grottarossa. Una donna di 53 anni dello Sri Lanka è uscita in strada gridando, sporca di sangue e chiedendo aiuto con diverse ferite sul corpo. Era scappata da un uomo, il suo compagno, che, nel frattempo, aveva deciso di togliersi la vita.

È quanto successo intorno alle 14 di oggi, mercoledì 26 giugno, in via Castel Cellese. A dare l'allarme decine di residenti che hanno visto la vittima in strada e l'hanno soccorsa che hanno chiamato il 118. È stata trasportata in ospedale in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita anche se le sue condizioni restano gravi.

Le indagini

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Tomba di Nerone e della compagnia Trionfale che indagano e che hanno trovato il compagno, un coetaneo del Bangladesh, impiccato in casa. L'aggressore si sarebbe tolto la vita. Ad avvalorare la tesi di una lite finita in tragedia anche le diverse testimonianze dei vicini di casa che avevano sentito la coppia discutere e urlare.

In via Castel Cellese è giunto anche il medico legale. La pista è quella di una lite con movente passionale. I pm e i carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, disporranno nelle prossime ore l'autopsia sul corpo dell'uomo. Nel frattempo la procura indaga per tentato omicidio.