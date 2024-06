Tragedia sul litorale, un uomo muore annegato davanti alla compagna

Ancora una tragedia in mare sulle coste del litorale della provincia di Roma. Dopo il dramma di 'Sara' Petracca, l'insegnante morta annegata lo scorso 13 giugno a Ladispoli, nel pomeriggio di domenica 16 giugno c'è stata un'altra vittima. Un uomo di 66 anni di Lanuvio è morto annegato ad Anzio, questa volta a sud della Capitale.

La tragedia intorno alle 16. L'uomo, secondo quanto si apprende, stava facendo il bagno con la compagna. La coppia, forse a causa della forte corrente, ha annaspato. Arrivati a riva, aiutati dai bagnini e da un giovane di 17 anni che era in spiaggia, Kristopher B., l'uomo ha perso i sensi.

Rianimato prima dai bagnini e poi dal personale del 118, è morto poco dopo. Sul posto anche la capitaneria di porto di Anzio e i carabinieri. Sotto choc la compagna. "Mio figlio ci ha provato in tutti i modi a salvarlo", ha raccontato la mamma di Kristopher a RomaToday: "Abbiamo provato a urlare aiuto subito, il vento non ci ha aiutato. Ci siamo sentiti impotenti". Secondo i primi riscontri, l'uomo sarebbe stato fatale un malore. La salma è stata messa a disposizione della magistratura. È la seconda vittima in pochi giorni.