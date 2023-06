Minaccia l'ex compagna con un coltello, fermato con il taser

Minaccia l’ex compagna con un coltello, reagisce all’intervento dei carabinieri di Anzio che per fermarlo ricorrono al taser. Questo è quanto successo la scorsa notte a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, con l’uomo che è stato arrestato.

L'uomo, 43 anni, era sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna che lo aveva denunciato nei mesi scorsi per maltrattamenti. Al loro arrivo i militari hanno trovato l'uomo in stato di alterazione psicofisica e per fermarlo hanno dovuto utilizzare il taser. Ad avvertire le forze dell'ordine il personale sanitario del 118 che aveva sentito la lite mentre stava medicando un uomo rimasto ferito in un incidente domestico.

Un altro uomo di 50 domiciliato ad Ardea è stato condannato a scontare un anno e nove mesi agli arresti domiciliari per reati di atti persecutori. Infatti l’uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna poiché dopo che lei aveva interrotto la loro relazione ha iniziato a minacciarla con un’ascia e danneggiando con una mazza da baseball la sua auto. All’uomo a è imputato anche il porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, danneggiamento e violazione di domicilio commessi nel 2018 in Abruzzo.