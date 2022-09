Al centro della strada sul ponte delle Valli minaccia automobilisti in transito

Un uomo in escandescenze al centro della carreggiata che minacciava automobilisti e scooteristi in transito. L'insolita scena in via delle Valli, meglio nota come il ponte delle Valli, dove sono state decine le richieste d'intervento al 112 nella mattinata di martedì.

Impauriti dalla presenza dell'uomo, ricevuta la chiamata alla centrale operativa sul ponte che collega la zona di Conca d'Oro al Quartiere Africano sono intervenuti gli agenti del II gruppo della polizia locale di Roma Capitale ed una volante della questura di Roma che hanno trovato l'uomo ancora al centro della strada, che metteva a rischio la propria e l'incolumità altrui.

Poco propenso al dialogo, alla vista degli agenti l'esagitato si è scagliato contro poliziotti e vigili urbani. Una vera e propria furia che ha anche morso un poliziotto. Bloccato non senza difficoltà è stato poi identificato in un cittadino tunisino di 26 anni.

Arrestato per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Feriti tre dei quattro agenti intervenuti, medicati in ospedale e poi dimessi con alcuni giorni di prognosi.