Lancia oggetti contro le auto in transito, poi si ferisce con un coltello

In stato di forte agitazione ha cominciato a lanciare oggetti contro le vetture in transito. A vivere dei momenti di apprensione i tanti automobilisti che transitavano mercoledì pomeriggio a Velletri, con le loro macchine prese di mira dall'uomo.

In particolare la chiamata al 112 è arrivata da viale Oberdan. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione veliterna che hanno trovato riscontrato nella segnalazione al Numero Unico per le Emergenze trovando l'uomo ancora intento a scagliare tutto quello che gli capitava fra le mani contro le vetture in transito.

Particolarmente agitato prima di essere fermato dai militari dell'Arma l'uomo ha estratto un coltello dalla tasca ed ha cominciato ad autolesionari al braccio. Fermato non senza difficoltà e disarmato lo stesso è stato identificato in un cittadino marocchino di 37 anni già conosciuto alle forze dell'ordine.

Sequestrato il coltello l'esagitato è stato affidato alle cure del 118 con il personale medico che lo ha trasportatao al Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia dove è stato sottoposto ad un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio). La sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.