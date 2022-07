Paura in via Nazionale: esagitato lancia bici in sharing al centro della strada

Paura in centro a Roma. Era infatti completamente fuori controllo un cittadino ghanese di 28 anni che questa mattina, su via Nazionale, è stato colto in flagrante dagli agenti del I gruppo Centro Storico della polizia locale di Roma Capitale, mentre lanciava in mezzo alla strada, biciclette del servizio sharing.

La pattuglia si è subito avvicinata all'uomo, invitandolo alla calma e cercando di farlo desistere dal suo intento, ma il 28enne ha reagito con atteggiamenti aggressivi, insultando e minacciando i caschi bianchi che lo hanno poi tratto in arresto.

Le accuse nei suoi confronti vanno dalla resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale al rifiuto di declinare le proprie generalità. Accompagnato presso gli uffici di via della Greca, sono stati avviati nei confronti dell'uomo ulteriori accertamenti, tuttora in corso.