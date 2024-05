Straniero investito sui binari alle porte della stazione Termini, traffico ferroviario in tilt

Un uomo è stato travolto ed ucciso sui binari che portano alla stazione Termini, all’altezza di ponte Casilino, nella giornata di oggi, mercoledì primo maggio. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia ferroviaria intervenuta sul posto, su via Casilina vecchia. Secondo quanto ricostruito finora l’uomo, un cittadino straniero senza documenti e non identificabile, è stato investito da un treno intorno alle 10:25 del mattino.

Incidente mortale

Difficile, per il momento, capire cosa sia accaduto. Le indagini, come detto, sono in corso e si sta lavorando soprattutto per identificare l’uomo. Per permettere gli interventi dei militari è stata interrotta la circolazione ferroviaria lungo alcune linee.

Treni in tilt

Dopo il fatto è stata sospesa la circolazione dei treni tra Roma Termini e Roma Casilina. Diverse le linee coinvolte: Roma - Napoli via Cassino, Roma - Velletri / Albano / Frascati, Roma – Pisa, Roma Termini - Fiumicino Aeroporto. I treni di queste tratte hanno accumulato importanti ritardi, anche più di 30 minuti. La circolazione ha ripreso regolarmente intorno alle 13:30. I treni Regionali delle relazioni Roma - Pisa e Roma Termini - Fiumicino Aeroporto hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 45 minuti mentre i treni Regionali nel nodo di Roma hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.