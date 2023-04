Caricato da un cinghiale davanti alle poste, il racconto: "Mi sono rinchiuso in un portone

Inseguito da un cinghiale è riuscito a scappare e a nascondersi in un portone di una palazzina trovato fortunatamente aperto. Una fuga col fiatone, con l'uomo rincorso dal grosso ungulato in pieno giorno e in pieno centro cittadino, nel territorio del III municipio Montesacro. A raccontare la paura vissuta nel primo pomeriggio di giovedì scorso Paolo P, 58enne romano. "Sapevo che c'erano dei cinghiali nel vicino parco delle Betulle, ma mai mi sarei aspettato di essere caricato da uno di loro - racconta al nostro giornale -. Per fortuna sono riuscito a scappare, ma ho temuto il peggio".

Il racconto

I fatti, secondo il racconto di Paolo, sono avvenuti intorno alle 14:30 dello scorso 20 aprile davanti alle poste di piazza Fernando De Lucia, nel cuore di Serpentara, popoloso e popolare quartiere di Roma nord est. "Ero andato a riprendere l'auto dal meccanico a Fidene - spiega il 58enne -. Prima di tornare a casa mi sono fermato al Bancoposta". Una volta sceso dalla vettura: "Mi sono trovati davanti ai cassonetti della spazzatura questo branco di cinghiali. Otto cuccioli e due grandi".

Inseguito da un cinghiale

Come spiega ancora Paolo B., sapendo che è meglio non correre mi sono allontanato a passo lento, ma per quanto ho provato a stargli lontano la mia vettura era parcheggiata dal lato dove si trovavano i cinghiali". Improvvisamente "uno dei due adulti ha cominciato a rincorrermi, mi ha caricato nel vero e proprio senso della parola".

La fuga nel portone

Con il cuore in gola il 58enne corre a gambe levate "sino a quando ho notato un portone aperto di una delle palazzine di piazza De Lucia nel quale mi sono rifugiato chiudendomelo alle spalle". Con ancora il fiato grosso "ho aspettato qualche minuto e quando sono uscito erano andati via ed ho potuto riprendere l'auto e tornare a casa".

Cinghiali in centro cittadino

"È stata una vera e propria sorpresa - conclude Paolo B. -. Per come è andata lo riesco a raccontare anche facendomi una risata. Se però al posto mio ci fosse stata una persona anziana o magari una mamma con un passeggino le cose sarebbero potuto andare in maniera diversa. È inquietante il fatto di rischiare di essere caricati in pieno giorno, in centro cittadino in una piazza densamente frequentata dove oltre alla posta ci sono dei bar".

Le parole della moglie

"Sono sconvolta - le parole della moglie - Non trovo pace, i cittadini devono essere informati e stare attenti".

Aggredita da un cinghiale a Colle Salario

Episodio simile si era verificato lo scorso 11 ottobre nel vicino quartiere di Colle Salario. In quel caso a rimetterci fu una donna, costretta alle cure dell'ospedale dopo essere stata aggredita da un cinghiale in via Fiastra mentre portava a passeggio i cani. A distanza di 6 mesi una nuova carica, nello stesso municipio, nella quale fortunatamente nessuno si è fatto male.