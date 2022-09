"Non mi pagano", sale sulla gru del cantiere e minaccia di gettarsi nel vuoto

E' salito su una gru a circa 50 metri metri d'altezza ed ha dato via alla protesta: "Se non mi pagano mi butto". La corsa contro il tempo in un'area di cantiere alla Magliana dove un uomo ha minacciato di gettarsi nel vuoto. La richiesta d'intervento nella tarda mattinata di oggi dalla Magliana. A minacciare il suicidio un cittadino egiziano.

Sono state decine le richieste d'intervento al 112 arrivate a partire dalle 12:10 dal civico 19 di via di Villa Bonelli, in un'area di cantiere vicino all'ex Buffetti, nel municipio Arvalia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato San Paolo di polizia, assieme ai vigili del fuoco che hanno posizionato sotto la gru un cuscino da salto pneumatico. A mettere in atto la protesta un cittadino egiziano di 46 anni. Rintracciati i familiari, gli stessi si sono recati alla Magliana per convincere l'uomo a desistere dalla protesta. Rassicurato, dopo una lunga mediazione, il 46enne è sceso dalla gru poco prima dopo le 16:30 senza aver riportato conseguenze fisiche.