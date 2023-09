Giallo a Roma, in ospedale con la gamba spezzata da un colpo di pistola. La vittima si chiude nel silenzio

È la notte di martedì quando un uomo si presenta in ospedale con la gamba destra spezzata. Un frattura all'arto con le ossa polverizzate all'altezza della tibia. I medici del Sant'Eugenio lo prendono in carico e lo operano. Quell'uomo, un pregiudicato di 33 anni, non è in pericolo di vita, seppur in gravi condizioni.

Come è arrivato in ospedale?

I medici, vista la ferita sospetta, hanno subito chiamato la polizia di Stato. Di dubbi, di fatto, ce n'erano pochi: la gamba era ridotta così per un colpo di pistola. Qualcuno ha infatti gambizzato quel 33enne arrivato in ospedale da solo, non è escluso in compagnia di qualcuno. In tasca, secondo quanto appreso, non aveva infatti le chiavi di un'auto. Non è escluso che qualcuno lo abbia scaricato davanti all'ospedale quindi.

L'omertà della vittima

La polizia lo ha ascoltato, o meglio ci ha provato. L'uomo, infatti, non è stato per nulla collaborativo. Non ha detto nemmeno dove sarebbe stato colpito, neanche se in strada o in un luogo chiuso. Così come men che meno ha raccontato chi gli ha sparato. La polizia indaga con i pochi elementi a disposizione.

Le immagini delle telecamere

Sono state acquisite le immagini delle telecamere esterne al Sant'Eugenio e di un paio di esercizi commerciali limitrofi. Non è escluso che i fatti si siano consumati tra l'Eur e Spinaceto. L'omertà della vittima ostacola le indagini.