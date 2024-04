"C'è un ragazzo armato di fucile in piazza": caccia all'uomo a Trastevere

"C'è un ragazzo che si aggira armato di fucile a Trastevere", questa la chiamata arrivata al numero unico per le emergenze nel primo pomeriggio di mercoledì 10 aprile. Da qui l'allarme con l'arrivo sul posto delle volanti della questura di Roma.

In particolare il giovane "armato" è stato segnalato al 112 in piazza della Scala, nel cuore dei rione del Centro Storico della Capitale. Sul posto i poliziotti del locale commissariato non hanno trovato nessuno. Ascoltati alcuni testimoni gli agenti stanno proseguendo gli accertamenti al fine di individuare l'uomo.