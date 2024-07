Centocelle, un uomo è stato fermato mentre si aggirava nel cortile di una scuola

Questa notte, verso le tre, nella zona dell'istituto comprensivo 'Sesami', in via dei Sesami 20, nel quartiere Centocelle, i carabinieri hanno sorpreso un cittadino del Marocco di 23 anni aggirarsi all'interno del cortile dell'Istituto e lo hanno fermato.

I militari di Centocelle erano vicino all'istituto perché impegnati in uno specifico servizio di controllo per prevenire i furti all'interno delle scuole. Il ragazzo è stato portato in caserma, identificato e denunciato a piede libero, per invasione di terreni o edifici e successivamente rimesso in libertà.