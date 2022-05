Sbaglia palazzo e scende da una finestra, poi precipita nel vuoto

E' stata la vicina di casa a sentire "un forte boato" provenire dal giardino condominiale, poi si è affacciata alla finestra ed ha visto un uomo privo di sensi in terra. Questo quanto ha portato carabineiri e 118 nella zona di Casal Bruciato dove poi hanno trovato un uomo di 39 anni gravemente ferito.

La richiesta d'intervento al 112 da una palazzina al Tiburtino intorno all'1:00 della notte fra il 17 e 18 maggio. Affidato alle cure del personale del 118 il 39enne è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I, in condizioni gravi ma che non ne mettono in pericolo la vita. Impossibilitati a parlare con l'uomo, i carabinieri hanno quindi ascoltato la compagna convivente, residente in una palazzina di fronte a quella dove è stato trovato ferito il fidanzato.

Da qui una prima ipotesi, secondo la quale l'uomo - presumibilmente sotto alterazione dovuta all'uso di droghe o alcol - potrebbe aver sbagliato palazzo. Una volta dentro si sarebbe reso conto di non essere nel posto giusto, da qui la decisione di scendere da una finestra del vano delle scale condominiali posta tra il primo ed il secondo piano della palazzina.

Un tentativo che sarebbe finito però male, con l'uomo che sarebbe precipitato nel giardino condominiale dove è stato poi trovato ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Casal Bertone, che potranno avere un quadro più chiaro una volta riusciti ad ascoltare l'uomo, ancora in osservazione al noscomio universitario di viale Regina Margherita.