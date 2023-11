Evaso dai domicilari mente sulla sua identità: arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Torvajanica dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pomezia per essere evaso dagli arresti domiciliari e per aver fornito false generalità.

Nella notte del 23 novembre l’uomo si aggirava sul lungomare delle Meduse di Torvajanica e alla vista dei Carabinieri si è rifugiato in un hotel destando sospetti nelle forze dell’ordine. L’uomo rintracciato nel momento dei controlli ha fornito false generalità ai Carabinieri, che con le loro ricerche hanno poi scoperto che era già sottoposto agli arresti domiciliari, per reati in materia di violenza di genere e che si trovava fuori dal suo domicilio sprovvisto di alcuna autorizzazione.

L’arresto è stato convalidato presso le aule del Tribunale di Velletri